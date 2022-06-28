 

Песков назвал способ закончить военные действия в Украине до конца суток

28.06.2022, 12:55, Новости дня
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Украина может закончить военные действия до конца суток, если Киев отдаст приказ военным сложить оружие и будет выполнять условия Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о планах завершить боевые действия до зимы.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное – это уже размышления главы Украинского государства», – передает его слова РИА «Новости».

«Мы же ориентируемся на заявления нашего президента – специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей», – сказал Песков. При этом он подчеркнул, что примерных сроков завершения спецоперации нет.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что разделяет оценку о возможности завершения спецоперации в Украине к концу года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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