 

Экс-начальника ГИБДД Тюменской области приговорили за взятки

28.06.2022, 12:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ленинский суд Тюмени приговорил бывшего начальника УГИБДД Тюменской области Александра Селюнина к 4,5 годам колонии общего режима за взятки, полученные за сдачу экзаменов на права, информирует объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Селюнин признан виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе), а также девяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя).

«Суд лишил Александра Селюнина свободы сроком на четыре года шесть месяцев со штрафом 2,5 млн рублей. Отбывать наказание Селюнин будет в ИК общего режима. Суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах сроком на четыре года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Суд также лишил Селюнина звания полковника полиции, взыскал с него в доход РФ 543 тыс. рублей и сохранил арест, наложенный на автомобиль Skoda 2018 года выпуска. Следствием и судом установлено, что с июня по ноябрь 2020 года подсудимый, будучи начальником УГИБДД УМВД по Тюменской области, через своего близкого знакомого организовал во дворе своего дома строительство придомового комплекса.

 В качестве оплаты строительных работ он использовал деньги, полученные в виде взяток за сдачу иностранцами теоретических и практических экзаменов на водительские права независимо от фактического результата. По данным СК, общая сумма взяток превысила 600 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый и адвокат уже заявили о намерении подать апелляцию.

Напомним, в сентябре 2021 года Следственный комитет по Приморскому краю сообщал, что руководителя межрегионального экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД Приморья Александра Белова заподозрили в получении взяток за сдачу экзаменов на права.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.22 / Ученые выяснили, сколько времени штамм “Омикрон” может жить на разных поверхностях

29.12.20 / Подмосковные депутаты пожаловались Зюганову на действия Грудинина

07.11.20 / Осипову отказались выпускать из тюрьмы в США без залога в 10 тыс. долларов

12.04.21 / Гибель ребенка в Донбассе в результате атаки беспилотника сочли терактом

24.08.20 / “Нам об этом неизвестно”. Глава МИД РФ прокомментировала участие страны в саммите лидеров “Нормандской четверки” в сентябре

29.07.20 / Адвокат опровергла данные о предложении Ефремовым компенсации семье погибшего

09.08.21 / Захарова назвала героями российских медалистов на Олимпиаде

07.03.22 / В Самарской области исполнили Седьмую «Ленинградскую» симфонию Шостаковича

31.10.20 / «МегаФон» реализует проект по развертыванию спутниковой связи

14.10.20 / Победа Байдена обострит напряжённость в отношениях США и Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика