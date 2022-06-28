Экс-начальника ГИБДД Тюменской области приговорили за взятки

Ленинский суд Тюмени приговорил бывшего начальника УГИБДД Тюменской области Александра Селюнина к 4,5 годам колонии общего режима за взятки, полученные за сдачу экзаменов на права, информирует объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Селюнин признан виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе), а также девяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя).

«Суд лишил Александра Селюнина свободы сроком на четыре года шесть месяцев со штрафом 2,5 млн рублей. Отбывать наказание Селюнин будет в ИК общего режима. Суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах сроком на четыре года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Суд также лишил Селюнина звания полковника полиции, взыскал с него в доход РФ 543 тыс. рублей и сохранил арест, наложенный на автомобиль Skoda 2018 года выпуска. Следствием и судом установлено, что с июня по ноябрь 2020 года подсудимый, будучи начальником УГИБДД УМВД по Тюменской области, через своего близкого знакомого организовал во дворе своего дома строительство придомового комплекса.

В качестве оплаты строительных работ он использовал деньги, полученные в виде взяток за сдачу иностранцами теоретических и практических экзаменов на водительские права независимо от фактического результата. По данным СК, общая сумма взяток превысила 600 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый и адвокат уже заявили о намерении подать апелляцию.

Напомним, в сентябре 2021 года Следственный комитет по Приморскому краю сообщал, что руководителя межрегионального экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД Приморья Александра Белова заподозрили в получении взяток за сдачу экзаменов на права.

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