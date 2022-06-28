 

В ЕР предложили индексировать пенсии военных пенсионеров с 1 июня на 10%

28.06.2022, 12:10, Новости дня
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Партия «Единая Россия» предложила законодательно закрепить социальные гарантии военнослужащих, в частности, в случае принятия законопроекта военные пенсионеры получат перерасчет, как и все пенсионеры, которым пенсия уже была проиндексирована, сообщил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Мы предлагаем защитить от списания кредиторами боевые выплаты, которые положены ребятам, задействованным в СВО. Кроме того, некоторые из них получают ранения и сейчас. Если они признаны комиссией негодными или ограниченно годными, то подлежат увольнению в запас. Мы предлагаем дать им право дальше проходить военную службу на других должностях. Так они смогут дальше передавать свой опыт. Еще одним законопроектом предусматривается расширение права выгодоприобретателей по страхованию военнослужащих. Это право будет распространяться не только на родителей, но и тех лиц, которые фактически их воспитывали в течение 5 лет», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Картаполов подчеркнул, что фракция «Единой России» и комитет Госдумы по обороне прилагают все усилия к тому, чтобы повысить социальную защищенность наших военнослужащих.

«Они продолжает выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в ходе СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Наши военнослужащие, солдаты, офицеры, генералы выполняют свой воинский долг с мужеством и честью, с отвагой и героизмом. Фракция «Единой России» Госдумы, комитет по обороне будет продолжать работать над тем, чтобы социальная защищенность наших военнослужащих, членов их семей, военных пенсионеров оставалась приоритетным направлением всей нашей страны», – заключил Картаполов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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