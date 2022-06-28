 

Силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ

28.06.2022, 0:54, Новости дня
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Союзные силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и РФ заняли часть Лисичанского НПЗ, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

«Передовым группам союзных сил при поддержке ВКС РФ удалось сломить мощный укрепрайон ВС Украины западнее Волчеяровки и занять часть Лисичанского НПЗ. В настоящее время бои идут в западной части предприятия», – приводит слова источника ТАСС.

В понедельник вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений. Позже посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД подробности штурма города. Вечером понедельника вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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