Силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ
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Союзные силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и РФ заняли часть Лисичанского НПЗ, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
«Передовым группам союзных сил при поддержке ВКС РФ удалось сломить мощный укрепрайон ВС Украины западнее Волчеяровки и занять часть Лисичанского НПЗ. В настоящее время бои идут в западной части предприятия», – приводит слова источника ТАСС.
В понедельник вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений. Позже посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД подробности штурма города. Вечером понедельника вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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