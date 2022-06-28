МВД Запорожской области презентовало официальные аккаунты в соцсетях
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Главное Управление МВД Запорожской области презентовало Telegram-канал и страницу ведомства в социальной сети «Вконтакте», которые являются официальными источниками информации о деятельности структурных подразделений Министерства на всех освобожденных территориях Запорожской области.
Официальные Telegram-канал Главного Управления МВД Запорожской области и страница ведомства в социальной сети «Вконтакте» расположены по адресам https://t.me/mvd_zp и https://vk.com/mvd_zp соответственно. Каналы являются официальными источниками информации о деятельности структурных подразделений Министерства на всех освобожденных территориях Запорожской области.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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