Эксперт: В случае покупки «Авито» холдингом VK у пользователей появятся новые возможности

«Можно позитивно оценить приобретение «Авито» российской компанией. Поскольку владелец «Авито» — голландская компания, остаются риски для продолжения деятельности сервиса в России. А он очень нужен пользователям», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, комментируя сообщения о покупке портала объявлений «Авито» холдингом VK.

«Сервис объявлений «Авито» нужен и потребителям, и субъектам малого и среднего бизнеса», – подчеркнул глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Он сослался на выступление гендиректора «Авито» Владимира Правдивого в мае на Российском интернет-форуме – на тот момент, дневная аудитория «Авито» выросла до 22-23 млн человек.

«По данным опроса РАЭК, «Авито» пользуется 62% представителей малого и среднего бизнеса, принявших участие в опросе», – рассказал Плуготаренко. Кроме того, отметил он, сервис играет огромную роль в развитии в РФ C2C-торговли (сделки купли-продажи, в которых ни продавец, ни покупатель не являются предпринимателями). В прошлом году объем такой торговли между обычными гражданами вырос на 50%, рынок C2C достиг 1,5 трлн рублей.

Неделю назад ряд изданий, в том числе «Известия», сообщили о том, что нидерландский конгломерат Prosus – главный акционер «Авито», объявил о намерении продать свою долю и выйти из бизнеса в России. Позже появились сообщения о возможной покупки сервиса ««Авито»» холдингом VK – об этом, в частности, сообщал портал Ura.Ru.

«Можно позитивно оценить приобретение «Авито» российской компанией с учетом санкционного давления. Поскольку владелец «Авито» – голландская компания, остаются риски для продолжения деятельности сервиса в России. А он очень нужен пользователям», – подчеркнул Плуготаренко.

Помимо санкционного давления дополнительным стимулом для начала переговоров о продаже сервиса, вероятно, стал законопроект, который не так давно внес депутат Госдумы Антон Горелкин, отмечает собеседник. Он напомнил, что Горелкин предложил ограничить 20% максимальную долю иностранного владения в сервисах бесплатных объявлений.

По мнению эксперта, то, что вероятным покупателем «Авито» называют холдинг VK, вполне объяснимо. «VK сейчас активно развивает свои сервисы и усиливает мощности из-за наплыва пользователей, повышает безопасность, удобство и разнообразие возможностей, – отметил Плуготаренко. – Например, недавно пользователи VK получили возможность оплачивать покупки и сервисы по QR-коду».

По оценке эксперта, лучшие практики, наработанные VK, могут быть применены в рамках классифайда – ресурса с объявлениями от граждан и компаний с различными предложениями, сгруппированными по темам – к таким ресурсам относят и «Авито».

«У социальной сети ВКонтакте, принадлежащей VK, огромная аудитория, – напомнил Плуготаренко, – Опрос среди пользователей социальных сетей, который РАЭК провела в марте, показал, что 9 из 10 пользователей социальных сетей в РФ являются пользователями ВКонтакте». Возможно, будет проведена определенная интеграция «Авито» и ВКонтакте с целью использования мощностей и возможностей социальной сети для дальнейшего развития платформы, полагает руководитель РАЭК.

«Можно достаточно уверенно утверждать, что для пользователей появятся новые возможности, – прогнозирует Плуготаренко. – Платформа станет более удобной как для покупателей, так и для продавцов. У VK широкие возможности, в том числе – финансовые, и с присоединением к холдингу «Авито» получит новые перспективы и стимулы для развития. Также важно, что у VK большой опыт в сфере информационной безопасности и борьбы с противоправным контентом, поэтому, если команды объединятся, то их экспертиза станет еще сильнее, а значит, пользователи будут еще лучше защищены».

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