 

Соратники Зеленского предложили усилить границу с Россией минными полями

26.06.2022, 9:06, Новости дня
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Депутаты партии Владимира Зеленского «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией, который предполагает расширение пограничной полосы, где будут обустроены средства обороны, в том числе минные поля.

Согласно проекту, который опубликован на сайте Рады, изменения предлагается внести в ряд законов, в том числе в «Закон о государственной границе Украины», передает РИА «Новости».

В нынешней редакции документа сказано, что «в пределах пограничной полосы с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, соблюдения режима государственной границы военным частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков… предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема».

Эту статью депутаты предлагают дополнить словами «а вдоль линии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией – до двух километров. В этих границах устанавливается специальный пограничный режим в части запрета свободного въезда, пребывания, проживания, перемещения лиц и проведения работ, которые не связаны с обороной или охраной государственной границы Украины».

«Проектом закона предлагается… выделить вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земли для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины (в том числе минных полей)», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Также предлагаются изменения в статью, содержащую перечень формирований, которые могут входить в состав пограничного отряда. По мнению депутатов, список нужно расширить, добавив в него «противотанковые, минометные заставы, заставы огневой поддержки, зенитно-ракетно-артиллерийские заставы».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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