Пушков объяснил цель западных санкций против России

Санкции против РФ нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны, сообщил сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение Reuters о том, что лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.

«Санкционная война против РФ нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке. Однако пересмотра общего курса, сколько бы ни констатировали в западных СМИ неэффективность санкций против России, не предвидится», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Reuters сообщило, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США согласовали запрет на импорт нового золота из России. Сообщалось также, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.

Между тем, британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции РФ проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

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