ЛНР и ВС России начали зачистку «Азота»

На заводе «Азот» в Северодонецке проводится зачистка силами народной милиции ЛНР и ВС России, сообщил офицер НМ республики Андрей Марочко.

«Ввиду того, что предприятие имеет очень много зданий, строений, подвалов, помещений и вообще, скажем, это 20 квадратных километров, на данный момент данное предприятие зачищается и проверяются все абсолютно лазейки, где могут находиться вооруженные формирования Украины», – отметил офицер ТАСС.

Также ведется эвакуация мирных жителей, которых боевики нацбатальона «Айдар» держали в заложниках. Всех мирных граждан эвакуируют в безопасное место, их число будет озвучено позже.

Напомним, в субботу предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль ЛНР.

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