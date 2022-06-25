Хаматова ответила на вопрос об оставленном благотворительном фонде

Фонд помощи детям «Подари жизнь», основанный Чулпан Хаматовой, сейчас работает «сам по себе», рассказала артистка.

«Фонд работает сам по себе. И будет дальше работать. Я остаюсь его учредителем. Как и прежде, всеми силами буду помогать ему отсюда, как всегда и помогала, в качестве волонтера», – цитирует Хаматову «Комсомольская правда».

Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию. Там она участвует в антироссийских акциях.

—