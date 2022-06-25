 

Хаматова ответила на вопрос об оставленном благотворительном фонде

25.06.2022, 19:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фонд помощи детям «Подари жизнь», основанный Чулпан Хаматовой, сейчас работает «сам по себе», рассказала артистка.

«Фонд работает сам по себе. И будет дальше работать. Я остаюсь его учредителем. Как и прежде, всеми силами буду помогать ему отсюда, как всегда и помогала, в качестве волонтера», – цитирует Хаматову «Комсомольская правда».

Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию. Там она участвует в антироссийских акциях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04.21 / 1+1 – на чемпионате мира по шашкам у россиянки демонстративно забрали флаг

18.05.21 / Сеть «ВКонтакте» запускает прокат электросамокатов

05.09.20 / Трамп не исключил появления американской вакцины от коронавируса в октябре

21.07.20 / Госдума одобрила законопроект об удаленке

03.09.20 / В Беларусь прибыли катарские силовики, Россия отказывается от компромисса с Украиной. Главное из Telegram-каналов

13.02.22 / Общество: По госпрограмме в Россию переселялись не те соотечественники

28.11.21 / Вяльбе заявила об увольнении аналитика лыжной сборной после скандального поста

29.03.21 / В Украине за сутки сделали 1,5 тыс. прививок от коронавируса – Минздрав

24.03.21 / “Депутаты должны понимать, что запрос есть”. В ОО “Життя” говорят, что в Раде блокируют рассмотрение антитабачного законопроекта

22.07.21 / Глава Хабаровского края призвал снизить возрастной ценз для получения выплат на жилье сиротам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика