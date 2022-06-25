Греция прекратила принимать документы на визы у россиян

Россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Работа приостановлена в консульствах в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. При этом о причинах приостановки и сроках возобновления приема документов неизвестно. В одной из туроператорских компаний «Вестнику АТОР» сообщили, что проводится обновление системы визового центра, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят РФ в ситуации в Украине и вместе будут защищать демократию всюду, где она сегодня находится под угрозой.

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