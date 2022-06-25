 

Праздник «Алые паруса» завершился проходом брига «Россия»

25.06.2022, 2:10, Новости дня
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Торжественным проходом брига «Россия» под салют в акватории Невы у Дворцовой площади завершился праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге.

В этом году к алым парусам были добавлены паруса синего и белого цветов. С Дворцовой набережной бриг встречали и провожали Ассоль и Грей, передает РИА «Новости».

В этом году «Алые паруса» вновь проводились в обычном формате, отменены ограничения последних двух лет, вызванные пандемией коронавируса.

Перед выпускниками школ выступили звезды шоу-бизнеса и известные артисты Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста, группа The Hatters.

 

Певица Полина Гагарина, ставшая одним из хедлайнеров концерта, поздравила выпускников со свободой.

Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса. Среди них – 40 выпускников из Мариуполя. Вместе с другими ребятами они приехали в Петербург на летний отдых.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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