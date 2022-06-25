Перешедший на сторону России украинский военный передал росгвардейцам схрон оружия ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео с военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшем на сторону России. Он передал бойцам Росгвардии крупный схрон оружия.
«Дорогой брат, Герой РФ Замид Чалаев, информирует с передовой, что в нашем полку прибыло. Мобилизованный националистической хунтой украинец не захотел выполнять преступные приказы командования и перешел на нашу сторону», – написал глава Чечни в Telegram.
По его словам, этот украинский военный передал бойцам специального полка полиции имени Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне крупный схрон вооружения и боеприпасов.
«Наш новобранец пришел не с пустыми руками. Он передал бойцам специального полка полиции имени Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР крупный схрон вооружения и боеприпрасов. Теперь он намерен мстить бандеровским прихвостням за весь ужас, который они учинили в его стране. Мы всецело поддержим его в этом деле», – подчеркнул Кадыров.
Ранее сдавшиеся под Горским солдаты ВСУ рассказали, как их бросило командование.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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