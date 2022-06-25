Запрет на аборты вступил в силу в шести штатах США

Первым запретившим аборты стал штат Миссури после решения Верховного суда США, отменяющего федеральные гарантии в этой сфере, сообщила The New York Times.

В ряде штатов США действуют так называемые условные законы, предусматривающие вступление в силу запрета после решения Верховного суда, а также законы, принятые до установления федеральных гарантий в отношении права на аборты в 1973 году. В результате аборты уже запрещены в Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме и Южной Дакоте, передает ТАСС.

В Оклахоме аборты допускаются при изнасиловании и инцесте, но закон специально оговаривает, что беременность считается наступившей с момента зачатия.

В Техасе закон, запрещающий аборты, в том числе в случае изнасилования или инцеста, формально вступит в силу в течение ближайших 30 дней, однако с момента принятия решения Верховного суда действует временный шестинедельный запрет на аборты. Клиника в Хьюстоне, одна из крупнейших в стране, где делались аборты, в пятницу прекратила работу.

При этом, в срок от нескольких дней до месяца вступят в силу запреты или ограничения на аборты в Айдахо, Арканзасе, Вайоминге, Миссисипи, Северной Дакоте, Теннесси и Юте.

В ряде штатов существуют процедуры, позволяющие отсрочить или добиться отмены «условных законов». В них запреты или ограничения на аборты могут быть введены в срок от нескольких недель до нескольких месяцев: это Алабама, Аризона, Джорджия, Западная Вирджиния, Огайо, Флорида и Южная Каролина.

Напомним, 24 июня Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности.

Дело «Роу против Уэйда» 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Газета ВЗГЛЯД писала о подоплеке пересмотра дела «Роу против Уэйда» и как пересмотр резонансных дел в США может привести к всплеску насилия, которое грозит захлестнуть Америку этим летом.

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