 

Гагарина поздравила выпускников со свободой на празднике «Алые паруса»

25.06.2022, 0:45, Новости дня
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Певица Полина Гагарина, ставшая одним из хедлайнеров концерта на празднике выпускников «Алые паруса» в Петербурге, со сцены поздравила их с окончанием школы.

«Я каждого выпускника поздравляю со свободой», – прокричала в микрофон певица, передает Пятый канал.

 

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы.

Праздник «Алые паруса» проходит в ночь с 24 на 25 июня. Его организатором выступает правительство Санкт-Петербурга. Мероприятие внесено в реестр мирового событийного туризма и рекомендовано к посещению в двух десятках европейских стран. Кульминацией праздника традиционно станет прохождение по Неве корабля под алыми парусами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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