Гагарина поздравила выпускников со свободой на празднике «Алые паруса»
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Певица Полина Гагарина, ставшая одним из хедлайнеров концерта на празднике выпускников «Алые паруса» в Петербурге, со сцены поздравила их с окончанием школы.
«Я каждого выпускника поздравляю со свободой», – прокричала в микрофон певица, передает Пятый канал.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы.
Праздник «Алые паруса» проходит в ночь с 24 на 25 июня. Его организатором выступает правительство Санкт-Петербурга. Мероприятие внесено в реестр мирового событийного туризма и рекомендовано к посещению в двух десятках европейских стран. Кульминацией праздника традиционно станет прохождение по Неве корабля под алыми парусами.
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