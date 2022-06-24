 

Глава ЕК назвала число уехавших в ЕС украинцев

24.06.2022, 16:55, Новости дня
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На территорию Евросоюза за время кризиса в Украине прибыли 7,5 млн украинских беженцев, три млн до сих пор находятся в Евросоюзе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы за это время приняли 7,5 млн беженцев с Украины, три млн до сих пор находятся у нас», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за успешное председательство страны в Совете ЕС (полугодовой срок председательства истекает 30 июня этого года – прим. ВЗГЛЯД) и отметила, что главными заслугами Франции можно считать введение шести пакетов антироссийских санкций и быструю организацию приема и помощи украинским беженцам.

В понедельник американский президент Джо Байден выразил мнение, что из-за российской спецоперации в Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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