 

Путин: РФ не препятствует вывозу украинского зерна

24.06.2022, 16:55, Новости дня
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Западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует, сообщил президент страны Владимир Путин в ходе встречи «БРИКС плюс».

«Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты», – указал глава российского государства, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, «это примерно 5–6 млн тонн пшеницы, плюс 7 млн тонн кукурузы». Путин отметил, что глобально на мировом рынке зерна такие суммы ничего не решают.

«Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны», – отметил президент России, напомнив, что необходимо лишь разминировать порты.

Также Путин указал на отсутствие конструктивной позиции Киева по разрешению ситуации с вывозом украинского зерна.

«У нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного – конструктивного подхода со стороны киевских властей сегодняшних», – сообщил президент.

По его словам, именно страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна.

Путин отметил, что урожай прогнозируется на уровне от 37 млн тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляются. Тем не менее усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам, отметил глава.

«Упомяну и о том, что многим нуждающимся странам Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь. В частности, российское продовольствие было недавно безвозмездно поставлено в Ливан, Таджикистан, Киргизию, Кубу, Судан и некоторые другие страны», – сказал президент.

Напомним, вывоз зерна с Украины оказался заблокирован из-за продолжающегося конфликта. Всего разными сторонами было предложено семь путей вывоза зерновых с Украины: через порты Бердянск и Мариуполь, через Одессу, по железным дорогам через Румынию, Венгрию и Польшу, а также в Литву через Белоруссию или Польшу. Но окончательного решения, как вывезти, по разным оценкам, от 20 до 25 млн тонн пшеницы, до сих пор не принято.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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