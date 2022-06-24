 

Дипломаты в Канаде осудили твит посла Германии об «использовании» Россией газа как оружия

24.06.2022, 7:37, Новости дня
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Российское посольство в Канаде выступило с критикой заявления в «Твиттере» немецкого посла в североамериканской стране Сабин Шпарвассер о том, что Россия использует энергоносители в качестве оружия против Евросоюза.

«ЕС загнал себя в угол собственной санкционной политикой, заявляет о намерении избавиться от российских нефти и газа, объявляет Россию противником и хочет задушить российскую экономику. При этом покупает российский газ, но обвиняет Россию в использовании газа как оружия. Все верно, посол Шпарвассер?» – говорится в сообщении, опубликованном в четверг в «Твиттере» российского посольства, передает ТАСС.

Напомним, двенадцать стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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