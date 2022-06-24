В Венгрии предрекли Европе кризис из-за антироссийских санкций
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Евросоюз должен прекратить вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, сообщил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в интервью Reuters.
Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку. а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем. «Наша рекомендация заключается в том, что нам следует остановить процесс (введения) санкций», – передает его слова ТАСС.
Орбан заявил, что Евросоюз одошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
«Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение», – заключил советник венгерского премьера.
Ранее в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве РФ в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет