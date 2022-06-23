 

Зафиксированы хакерские атаки на российские вузы из Европы и Северной Америки

23.06.2022, 9:15, Новости дня
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Специалисты зафиксировали хакерские атаки на российские вузы, вредоносный трафик идет из Европы и Северной Америки, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки России.

«20 июня служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) зафиксировала увеличение входящего трафика на сети вузов. Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Специалисты НИКС совместно с IT-службами вузов предприняли действия по блокировке входящего трафика из зарубежных стран, это позволило снизить нагрузку на ресурсы организаций и возобновить их стабильную работу, добавили в министерстве.

«По состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами», – сказали в министерстве.

20 июня в российских вузах началась приемная кампания, она продлится до августа. Подать документы можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Напомним, в пятницу на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS-атаки, из-за которых президент РФ Владимир Путин принял решение на час отложить свое выступление.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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