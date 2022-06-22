НКО помогут привлекать пожертвования с помощью социальной рекламы в интернете

«Из-за отключения монетизации в зарубежных соцсетях упали сборы пожертвований у наших некоммерческих организаций. Мы ввели направление, куда свои проекты могли подавать агрегаторы НКО, которые занимаются помощью со сбором денег», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы Института развития интернета (ИРИ) Андрей Воронков. В среду ИРИ завершил прием заявок на конкурс для НКО на бесплатное размещение социальной рекламы.

«Отрадно, что существенно выросло как количество заявок – более чем на четверть – со 145 до 184, так и число региональных проектов», – рассказал заместитель гендиректора по социальной рекламе Института развития интернета (ИРИ) Андрей Воронков. В среду ИРИ, который выполняет функции оператора социальной рекламы в интернете, завершил прием заявок на второй конкурс для некоммерческих организаций, который предполагает бесплатное размещение рекламных роликов в Сети.

«Сейчас проводится проверка проектов на предмет соответствия конкурсной документации, – рассказал Воронков. – Экспертиза качества работ только началась, пока рано делать какие-то выводы. С точки зрения приема заявок, мы видим рост качества визуальной составляющей. Поясню, что помимо заполнения данных о заявителях, НКО также прикладывают к заявке уже готовый баннер и лендинг – одностраничный сайт с краткой информацией об услуге или мероприятии. Они также оцениваются экспертами».

По мнению собеседника, одной из главных особенностей нынешнего конкурса стало появление тематической линии «Оказание системной поддержки некоммерческому сектору». «Здесь нужно отметить, что в связи с отключением монетизации в зарубежных социальных сетях сборы пожертвований у некоммерческих организаций упали. Мы ввели специальное направление, куда свои проекты могли подавать агрегаторы НКО, которые занимаются системной благотворительностью и помощью со сбором денег, – сообщил Воронков. – На сайтах таких организаций представлены НКО различной направленности, и пользователи могут выбрать, кому перечислить пожертвования. Также под это направление подпадают любые бесплатные возможности для некоммерческих организаций».

«И еще один важный момент: вы знаете, что сбор пожертвований НКО часто осуществляют на своих страницах, – отметил Воронков. – В предыдущем конкурсе под сбор пожертвований конкурсанты могли использовать 30% площади страницы, на которую ведет баннер социальной рекламы, 70% должно было быть посвящено непосредственно социальному проекту. В этот раз мы изменили этот соотношение. Теперь оно составляет 50 на 50. Но по-прежнему информация о сборе пожертвований не может размещаться на самом рекламном баннере».

Среди наиболее популярных тем для социальной рекламы, которую хотели бы продвигать НКО: изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями, поддержка тех, кто оказался в трудных жизненных ситуациях, медицинская и психологическая помощь тяжелобольным и их близким, профилактика социального сиротства, правовой и финансовый «ликбез» для граждан.

По словам организаторов конкурса, в первую пятерку городов и регионов по количеству заявок входят: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области, а также Татарстан.

Как сообщает сайт ИРИ, итоги конкурса будут подведены в августе. Первые федеральные кампании социальной рекламы на крупнейших интернет-площадках компаний «Яндекс», VK, Rambler Group, Avito стартуют в сентябре. Каждый победитель получит до 70 млн показов баннерной рекламы.

Старт следующего конкурса ИРИ запланирован на октябрь – его победители смогут размещать свою рекламу с февраля по август 2023 года.

—