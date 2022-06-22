 

Премьер Грузии: На Украине потребовали не давать его стране статус кандидата в члены ЕС

22.06.2022, 15:25, Новости дня
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Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ездил в США и Европу и в входе встреч требовал, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, был представитель украинской власти, господин Арахамия. <…> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», – передает ТАСС слова Гарибашвили.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.

Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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