Путин заявил о поддержке проекта пекинской инициативы БРИКС

Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС с настроем деловых кругов на дальнейшую тесную совместную работу, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС.

Путин отметил, что тема нынешнего форума является «весьма актуальной». «Это углубление делового партнерства стран БРИКС в целях создания лучшего будущего для глобального развития», – передает его слова ТАСС.

«Важно и то, что повестка форума наполнена по-настоящему злободневными вопросами, такими как обеспечение устойчивого развития мировой экономики, сохранение ее открытости, наращивание сотрудничества в сфере цифровой экономики, зеленого роста, модернизация промышленности и выстраивание новых транспортно-логистических цепочек», – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сейчас российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран БРИКС. Кроме того, идет расширение географии использования российской платежной системы «Мир».

«Совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран «пятерки», – сказал Путин.

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