В России предложено восстанавливать подержанные «КамАЗы»
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Ученые НИТУ «МИСиС», СГАУ имени Вавилова и Казанского национального исследовательского технологического университета предложили технологию восстановления грузовиков «КамАЗ» в условиях нехватки новых автокомпонентов, говорится в совместном анонсе учебных заведений.
«Процесс восстановления включает в себя очистку изношенной детали, приваривание стыковой сваркой к торцу компенсирующего слоя, преддеформационный нагрев заготовки до температуры пластической деформации, штампование, отжиг поковки, обработку резанием до номинальных размеров, термообработку, что позволяет максимально приблизить физико-механические свойства восстановленной детали к требованиям завода-изготовителя», – говорится в совместном релизе вузов. Текст приводит «Газета.Ru».
Авторы технологии заявляют, что стоимость восстановления одного узла составит 80% от цены новой детали.
Введенные против РФ экономические санкции затронули в том числе и отечественную автомобильную промышленность: под запрет попали поставки компонентов для производства и ремонта автомобилей, отмечается в заявлении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян. Также глава государства поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что власти выделят почти 21 млрд рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности. По словам министра, стоимость автомобилей в РФ выросла на 25-30%.
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