WP: Три иранских катера опасно приблизились к кораблям США в Персидском заливе

Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приблизились на близкое расстояние к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе, передвигаясь при этом на «опасно высокой скорости», информирует газета Washington Post.

Уточняется, что патрульный корабль ВМС США USS Sirocco вместе с американским высокоскоростным транспортным армейским судном USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива, когда навстречу им начали двигаться три иранских катера. Они изменили траекторию движения, лишь когда патрульный корабль США издал звуковое предупреждение, передает РИА «Новости».

Кроме того, ближневосточные катера также приблизились примерно на 46 метров к транспортному кораблю USNS Choctaw County, после чего американцы запустили предупредительную сигнальную ракету. Инцидент длился около часа.

Как сообщил представитель центрального командования ВС США Джозеф Буччино, действия иранской стороны «не соответствуют международным стандартам профессионального или безопасного поведения в море», а также могли спровоцировать боевое столкновение.

Напомним, 25 октября прошлого года вооруженные силы США совершили попытку захвата иранского танкера с нефтью в Оманском заливе. ВМС Ирана предотвратили захват, как сообщило иранское агентство Tasnim. По версии агентства, США под предлогом контроля введенного против Ирана режима санкций захватили танкер MV Sothys, перевозивший иранскую экспортную нефть, и направили его к другому танкеру для перекачки.

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