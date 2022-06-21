Строительство нефтегазового индустриального парка началось на Сахалине

Строительство Сахалинского нефтегазового индустриального парка началось в Южно-Сахалинске во вторник, объявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Создание столь важной производственной площадки даст новый импульс развитию российских нефтесервисов, что важно для стабильной работы нефтегазовой отрасли в целом. На данный момент большая часть сервисных работ выполняется за пределами области. Благодаря запуску парка мы сможем увеличить долю локализации мощностей по обслуживанию шельфовых и других нефтегазовых проектов в несколько раз. Это особенно актуально сейчас, в условиях западных санкций», – передает ТАСС его слова.

Лимаренко уточнил, что первую очередь проекта должны сдать в 2023 году, а в дальнейшем производственная и складская базы будут расширяться и модернизироваться. Он отметил, что вместе с производствами появится около 1 тыс. новых рабочих мест, которые займут жители Сахалинской области.

Напомним, в марте японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции, так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.

—