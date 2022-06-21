 

В России началась масштабная кампания по ранней диагностике онкозаболеваний

21.06.2022, 3:19, Новости дня
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Информационная кампания «Убедись, что ты здоров», направленная на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний, стартует в России.

В эффективность диагностики и лечения рака большой вклад вносит информированность людей. Если болезнь диагностирована на ранней стадии, и человек не тратит время на методы лечения, не имеющие доказанной эффективности, то шанс выздороветь гораздо выше, передает Regnum.

«Мы каждую минуту озабочены тем, что нужно не забыть сделать – сейчас, через час, сегодня, завтра. Люди расписывают жизнь на месяцы и годы вперед, несмотря на то, что сама жизнь и переменчива, и непредсказуема. Однако, выстраивая планы, смакуя будущий результат, будет правильно не забыть о главном ресурсе – о здоровье! Эта кампания – начало формирования культуры заботы о своем здоровье», – поделилась креативный директор АНО «Национальные приоритеты» Руслана Харитонова.

По ее словам, рак – одно из самых суровых заболеваний, тяжелые последствия которого можно избежать в 90% случаев, если вовремя пройти диспансеризацию. «И это самое важное, что нельзя забыть сделать, выстраивая планы. И сделать это нужно уже завтра», – добавила Харитонова.

В апреле крупнейший в РФ центр лучевой терапии начал работу в Новосибирской области, установленные там четыре линейных ускорителя последнего поколения делают его уникальным в России. С открытием центра расширяются возможности для медицинского туризма из соседних государств: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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