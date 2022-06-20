FIFA и World Athletics решили пересмотреть правила допуска трансгендеров к соревнованиям

Международная федерация футбола (FIFA) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам, сообщил Reuters.

По данным издания, FIFA уже ведет консультации по поводу новой политики. «Сейчас FIFA пересматривает правила гендерного отбора в консультации с заинтересованными экспертами», – передает «Говорит Москва» сообщение агентства.

Отмечается, что совет World Athletics обсудит изменение правил в конце года. Сами спортивные организации отказались комментировать особенности предлагаемых поправок.

Вопрос об участии трансгендерах в спортивных состязаниях затронул российский лидер в декабре прошлого года, отметив, что женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. С мнением президента согласились заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова и четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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