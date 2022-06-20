Алиханов: Посол ЕС Эдерер вызван в МИД из-за ограничения транзита

Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита через Литву, ему будут выставлены условия, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов телеканале RT Россия.

«Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия», – передает РИА «Новости» его слова.

Алиханов отметил, что Эдерер раньше часто бывал в Калининграде, знает калининградскую специфику. «Очень надеюсь, что все-таки какое-то решение он предложит со своей стороны и будет конструктивен», – добавил он.

Ранее Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве. Протест также вручен послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру из-за необоснованной высылки 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС.

—