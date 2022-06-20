Общество: Как РФ должна защитить свои буровые платформы в Черном море

Украина атаковала российские буровые платформы в Черном море. В результате удара повреждена одна из трех установок, она будет восстановлено. Но даже в случае их полного уничтожения, Киев не смог бы нанести ощутимого экономического ущерба, зато был велик риск экологической катастрофы. Так зачем же Украина атаковала эти морские платформы и какие ответные меры должны последовать со стороны России?

Подтверждена информация по трем раненым и семерым пропавшим без вести в результате атаки Вооруженных сил Украины по буровым платформам компании «Черноморнефтегаз» в Черном море. Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов. Правительство региона гарантирует, что поиски пропавших без вести будет продолжаться. «На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ», – также проинформировал Аксенов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела, в СК устанавливают, кто из украинских силовиков несет ответственность за атаку.

По данным крымских властей, около 8 часов утра украинская сторона атаковала буровые платформы «Черноморнефтегаза» на месторождении «Одесское», которые располагаются в 71 километрах от Одессы. На этот момент на объектах находилось 109 человек. Одна из трех платформ повреждена в результате удара, но ее работа будет восстановлена, добыча будет продолжена, цитировал ТАСС сообщение сенатора от Крыма Ольги Ковитиди. «Смогли спасти месторождение, предотвратить технологическую катастрофу», – подчеркнула представитель республики в Совете Федерации.

Как полагают следователи СК, удар был нанесен вооружением, имеющим высокие поражающие свойства, прицельный обстрел платформы газодобывающей вышки привел к возгоранию.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее предположил, что удар мог быть осуществлен ракетами британского или американского производства. Такой шаг украинским властям совершенно точно был подсказан советниками из США, поскольку сам Киев ранее не решался наносить удары по российской гражданской инфраструктуре, считает военный эксперт Александр Бартош.

«Месторождение «Одесское» прикрывается на средних и больших высотах комплексами ПВО большой дальности, а также силами Черноморского флота. На больших расстояниях платформы защищает истребительная авиация. Почему атака все-таки была осуществлена? Судя по всему – хотя про это нигде не говорят – там создавались помехи силами и средствами западных стран, а также проводились глубокая разведка и отвлекающие маневры», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

В пользу этой версии говорит и появившаяся информация о том, что а неделю до удара Украины американские коммерческие спутники вели съемку района Черного моря с буровыми платформами «Черноморнефтегаза». Спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали акваторию с буровыми платформами 11, 13 и 14 июня соответственно.

Бартош не исключает, что с подачи западных кураторов украинские военные попытаются вновь атаковать российские гражданские объекты. Впрочем, по мнению собеседника, маловероятно, что дело дойдет до атаки ВСУ на Крымский мост, которой не так давно грозил украинский генерал Дмитрий Марченко.

По оценке Хатылева, целью атакующих было вынудить Россию подвести поближе военные суда, чтобы затем атаковать их с помощью американских противокорабельных крылатых ракет «Гарпун». «Но для улучшения защиты платформ нам достаточно провести организационно-техническое переориентирование тех сил, которые уже есть, в том числе – на острове Змеиный. Там стоят РЭБ, РЛС, зенитно-ракетные комплексы. Возможно, также, Минобороны РФ примет решение усилить авиационную группировку в этом районе», – сказал собеседник. По мнению эксперта,

в качестве ответа, Россия может нанести удары по командным пунктам, точкам управления и связи на всей территории Украины

– по системе управления ВСУв целом, а не только по центрам принятия решений в Киеве. По мнению собеседника, на уничтожение управляющей системы ВСУ потребуется около недели. Правда, при ликвидации центральных структур оставшиеся силы ВСУ перейдут к партизанской войне, что может быть не самым лучшим вариантом развития событий, полагает Хатылев.

Сам же Крымский полуостров, его энергетическая и туристическая инфраструктуры надежно прикрыты силами противовоздушной обороны России, о сообщил глава Республики Крым Аксенов. «Платформы находились далеко от территории полуострова. Что касается полуострова, он полностью безопасен, – цитировал ТАСС депутата Госдумы Алексея Черняка, члена профильного комитета по туризму. – Наши вооруженные силы и спецслужбы начеку. Можно не беспокоиться, к туристической инфраструктуре это отношения никакого не имеет».

Но все же можно констатировать – отдав приказ атаковать «Одесское», киевский режим продемонстрировал, что он представляет собой опасность для всего черноморского региона, ведь разрушение платформ грозило экологической катастрофой не только России, но и сопредельным государствам, заметил Бартош. «Вспомните, к каким катастрофическим последствиям привел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году», – указал эксперт.

При всей неадекватности этой атаки, можно реконструировать политическую логику Киева, считает Бартош. «Украина хочет усилить свои позиции по потенциальным переговорам с Москвой – показать, что она может нанести ущерб энергетическому балансу и экономике России», – полагает собеседник. Но этот расчет также представляется, мягко говоря, непродуманным. Буровые установки «Черноморнефтегаза» можно было считать стратегически важными объектами лишь во времена, когда они принадлеэжали Украине, полагают эксперты.

«Когда Крым был подконтролен Киеву, «Черноморнефтегаз» рассматривался как то предприятие, которое будет увеличивать добычу газа, чтобы на постоянной основе снабжать полуостров голубым топливом. На пике им даже удавалось выйти на более чем 2 млрд. кубометров газа в год», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

«После референдума в 2014 году выяснилось, что снабжать полуостров топливом гораздо выгоднее с территории континентальной России. И спустя два года был введен в эксплуатацию газопровод из Краснодарского края. Его мощность составляет 2,2 млрд. кубометров в год с возможностью увеличения прокачки до 4 млрд. кубов. И этого вполне хватит Крыму», – добавил собеседник.

Что же касается «Черноморнефтегаза», то там добыча вскоре после 2014 года «начала стремительно падать и стабилизировалась на отметке порядка 1,5 млрд. кубометров в год». «На полуострове газ необходим, в том числе, для работы двух теплоэлектростанций и нескольких теплоэлектроцентралей. И в случае необходимости, мы можем уменьшить выработку электроэнергии на этих объектах, увеличив поставки электричества по энергомосту, который функционирует между Крымом и Краснодарским краем», – рассказал Митрахович.

В связи с этим, рассуждает собеседник, сложно представить ситуацию, чтобы на полуострове возникли проблемы с энергоресурсами. «Но это не отменяет необходимости разобраться в случившемся и понять, как эти объекты будут функционировать дальше. Очевидно, что это не последняя атака и, с учетом поставленного на Украину оружия, подобные ситуации могут повториться», – уверен эксперт.

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