 

Песков опроверг взятие Россией в заложники американской баскетболистки

20.06.2022, 21:01, Новости дня
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в Москве за провоз наркотиков, совершила преступление и проходит фигурантом по уголовному делу, а не взята в заложники, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

«Мы не можем называть ее заложником. Почему мы должны называть ее заложником? Она нарушила закон России, теперь ее преследуют уголовно. Это не о попадании в заложники», – цитирует его РИА «Новости».

Песков отвечал на вопросы на английском языке.

По его словам, не задержание Грайнер посылает «ужасное сообщение», как предположил журналист, а ее действия. «Попытка провезти в страну запрещенные субстанции – ужасное сообщение. Ее преследуют по российским законам. Не только в РФ такие строгие законы в этом контексте. Есть много стран, в которые нельзя ввозить наркотики, за это будет преследование по закону. Мы ничего не можем с этим сделать», – отметил Песков.

Напомним, что Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и играла за екатеринбургский клуб УГМК. В РФ ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы за хранение и контрабанду наркотических средств.

В марте источник из зала Московского областного суда рассказал, что Грайнер не стала оспаривать предъявленные ей обвинения. В мае стало известно, что Грайнер продлили срок ареста.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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