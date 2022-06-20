 

Замглавы УМВД Самары осудили за взятки

20.06.2022, 15:16, Новости дня
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Вынесен приговор замглавы городского управления МВД Самары по делу о взяточничестве в размере более 22 млн рублей, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Следствие и суд установили, что осужденный в марте 2011 года в ресторане договорился с лидерами организованного преступного сообщества «Законовские» о передаче ему ежемесячно взяток, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В том же месяце обвиняемый получил первую часть взяток в 150 тыс. рублей и автомобиль «Нива» стоимостью более 300 тыс. рублей.

С апреля 2011 по август 2017 года осужденный, занимавший разные должности в полиции, в том числе пост замначальника УМВД по Самаре, получал от 150 до 400 тыс. рублей за способствование «совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ «Законовские» со стороны подчиненных».

Общая сумма взяток составила 22 млн рублей. Его обвинили по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

«Судом сотрудник полиции признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде заключения 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – уточнили в СК.

В прокуратуре Самарской области добавили, что суд назначил осужденному штраф в доход государства в 89,2 млн рублей, лишил его права занимать определенные должности после освобождения на восемь лет и лишил звания полковника полиции.

После вступления приговора в силу полицейского уволят из органов по отрицательным основаниям.

Имя офицера не называется, но, по данным местных СМИ, речь идет о Вячеславе Хомских.

В мае суд в Астрахани приговорил начальника астраханской таможни генерал-майора таможенной службы Ильдара Саидова к семи годам колонии со штрафом в размере 10,1 млн рублей за получение взятки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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