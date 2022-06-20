Брянский губернатор сообщил об обстреле поселка Суземка
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Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, повреждена инфраструктура, есть пострадавший.
«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. По предварительной информации, есть пострадавший», – говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрела пострадали несколько объектов. По его словам, «в поселке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество».
Все оперативные и аварийные службы работают на месте.
Ранее Богомаз сообщал, что количество пострадавших в результате утреннего обстрела села Займище в Брянской области возросло до шести
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