Брянский губернатор сообщил об обстреле поселка Суземка

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, повреждена инфраструктура, есть пострадавший.

«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. По предварительной информации, есть пострадавший», – говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали несколько объектов. По его словам, «в поселке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество».

Все оперативные и аварийные службы работают на месте.

Ранее Богомаз сообщал, что количество пострадавших в результате утреннего обстрела села Займище в Брянской области возросло до шести

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