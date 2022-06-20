 

Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши захватить запад Украины

20.06.2022, 7:37, Новости дня
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Заявления президента Польши Анджея Дуды об Украине говорят о продолжающихся попытках Варшавы захватить западную часть этой страны, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.

Глава восточноевропейского государства во время выступления по случаю Дня польской диаспоры заявил, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет». «Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», – указал Кива в Telegram.

Кива также привел в пример высказывание Дуды о том, что украинцы и поляки смогут «вместе жить на этой земле».

Напомним, президент Польши Анджей Дуда обещал убрать границу между Украиной и Польшей. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет себе западные территории Украины. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Дуда «официально признал территориальные претензии к Украине». О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, также сообщала российская Служба внешней разведки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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