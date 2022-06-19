Протестующие вышли на улицы Кишинева с требованием отставки правительства

В центре Кишинева сторонники оппозиции вышли на акцию протеста против повышения цен, они требуют отставок и досрочных выборов в парламент.

«Хотим, чтобы в срочном порядке были назначены досрочные выборы. Те, кто не может справиться с кризисом, должны уйти», – сказала с импровизированной сцены депутат от партии «Шор» Марина Таубер, передает РИА «Новости».

Активисты выступают против роста цен на продукты и высоких тарифов на энергоносители. Протестующие скандируют: «Досрочные выборы,» «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!».

Ранее крупнейшая в оппозиции Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обвинила правительство Натальи Гаврилицы в отсутствии результатов работы и сообщила о намерении добиваться его отставки.

—