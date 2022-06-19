 

Протестующие вышли на улицы Кишинева с требованием отставки правительства

19.06.2022, 19:30, Новости дня
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В центре Кишинева сторонники оппозиции вышли на акцию протеста против повышения цен, они требуют отставок и досрочных выборов в парламент.

«Хотим, чтобы в срочном порядке были назначены досрочные выборы. Те, кто не может справиться с кризисом, должны уйти», – сказала с импровизированной сцены депутат от партии «Шор» Марина Таубер, передает РИА «Новости».

Активисты выступают против роста цен на продукты и высоких тарифов на энергоносители. Протестующие скандируют: «Досрочные выборы,» «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!».

Ранее крупнейшая в оппозиции Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обвинила правительство Натальи Гаврилицы в отсутствии результатов работы и сообщила о намерении добиваться его отставки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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