Протестующие вышли на улицы Кишинева с требованием отставки правительства
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В центре Кишинева сторонники оппозиции вышли на акцию протеста против повышения цен, они требуют отставок и досрочных выборов в парламент.
«Хотим, чтобы в срочном порядке были назначены досрочные выборы. Те, кто не может справиться с кризисом, должны уйти», – сказала с импровизированной сцены депутат от партии «Шор» Марина Таубер, передает РИА «Новости».
Активисты выступают против роста цен на продукты и высоких тарифов на энергоносители. Протестующие скандируют: «Досрочные выборы,» «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!».
Ранее крупнейшая в оппозиции Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обвинила правительство Натальи Гаврилицы в отсутствии результатов работы и сообщила о намерении добиваться его отставки.
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