Британцы раскритиковали заявление главы Генштаба о войне с Россией

Читатели газеты Daily Mail выразили недовольство заявлением нового главы британского Генштаба Патрика Сандерса о необходимости создать армию, способную победить Россию и подготовить солдат, чтобы снова воевать в Европе.

Пользователи сайта Daily Mail не разделили настроений военного. Многие испугались реакции на такие громкие призывы, передает РИА «Новости».

«Боже, помоги нам всем! Если «мастера войны» снова в деле, то нам остается лишь молиться», – написал один из читателей.

«Очень хочу, чтобы этого болвана уволили. Он развяжет третью мировую», – добавили в ответ.

«Генералы и майоры всегда выглядят такими счастливыми, когда говорят о войне. Только вот единицы из них воевали. У нас слишком много генералов для такой маленькой армии. Им нужна война, чтобы придать смысл тому, что они делают», – подчеркнул британец.

«Никто на Западе не заинтересован в войне против России. Кроме США, потому что они думают, что будут наблюдать со стороны, пока их производители оружия и политики получают миллиарды долларов», – поделились мнением в комментариях.

«И никто не призывает к миру. Неужели я единственный, кто находит это странным. Нам не нужна война!» – заключил один из читателей Daily Mail.

Напомним, новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил, что необходимо создать армию, которая будет способна «победить Россию», также британские войска должны быть готовы вновь воевать на территории Европы.

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