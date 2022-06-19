Американцы высмеяли танцующего у церкви Байдена

Читатели газеты New York Post раскритиковали «танец» президента США Джо Байдена, который он станцевал, покидая церковь в Делавэре, чтобы показать, что чувствует себя хорошо после падения с велосипеда.

Издание New York Post отметило, что прыжки главы американского государства были похожи на джигу, старинный британский танец. С этим согласились и читатели, передает РИА «Новости».

«Ну этот забавный танец окончательно опровергает любую теорию о прогрессирующем слабоумии Байдена, правда? Или что он хотел нам доказать?» –спросил один из комментаторов.

«Хорошо, что он исполнил небольшую джигу! Я беспокоился, что он стар, немощен и некомпетентен, но теперь, вижу его «маленький танец», который был специально сделан после его аварии на велосипеде, и понимаю, что все в порядке», – добавил другой пользователь.

«Это его новая фишка – прыгать или бегать трусцой. Полагаю, он пытается показать нам, насколько он здоров и жизнеспособен», – заметил еще один комментатор.

«О, эти три шага в ритме босановы. Это дурной сон или происходит на самом деле?» – добавил читатель.

«Это все очень грустно и стыдно для США», – заключили в комментариях.

Напомним, Байден посетил церковь в городке Рехобот Бич. Он вышел из нее в приподнятом настроении. Когда президента США спросили о самочувствии, он подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх.

В субботу 79-летний президент США упал с велосипеда. Байдена тут же обступили сотрудники Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства. Он заверил, что в порядке и не пострадал от падения. По словам американского лидера, падение было связано с тем, что он с трудом снял с педали ногу, которую держал ремешок.

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