 

США захотели заменить российскую нефть в мире

19.06.2022, 18:04, Новости дня
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США намереваются заменить на мировом рынке российскую нефть, сообщила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN.

«Каждая страна платит высокую цену за газ. <…> Необходимо, чтобы все страны увеличили сейчас поставки, потому что спрос также растет», – передает ее слова РИА «Новости».

Грэнхолм заявила, что президент США Джо Байден «делает все возможное, включая высвобождение миллионов баррелей нефти в день из стратегического резерва».

«Мы должны заменить баррели нефти, которые Россия экспортировала по всему миру, что сейчас недоступно», – сказала глава Минэнерго.

«Если Евросоюз решит полностью запретить [покупку] российской нефти, это создаст давление на цены. Если [рынок] Китая откроется [после снятия антиковидных ограничений] раньше предполагаемого срока, это также создаст давление на цены», – заключила министр.

Ранее Грэнхолм заявила, что Вашингтон призывает всех производителей нефти и газа, включая опек, увеличить добычу, чтобы снизить рекордно высокие цены на топливо.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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