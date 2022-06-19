 

Политолог: Британская программа поддержки украинцев провалилась

19.06.2022, 12:17, Новости дня
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С помпой представленная Лондоном программа под названием «Дома для Украины», предусматривающая размещение беженцев с Украины в домах британских граждан за плату со стороны государства, провалилась, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

Дудаков рассказал в своем Telegram-канале, что программа предусматривала выделение по 350 фунтов в месяц тем британцам, которые согласятся разместить беженцев у себя дома. «Для небогатых людей в условиях инфляционного кризиса это немаленькие деньги, поэтому многие согласились поучаствовать в программе», – объяснил эксперт.

Однако с самого начала все пошло не плану, констатировал Дудаков. «Спустя два месяца работы забили тревогу правозащитники – оказывается, программой пользуются те, кто ищет себе доступных украинских женщин. «Дома для Украины» быстро превратилась в программу знакомств британцев с украинками», – пишет политолог, подтверждая свой рассказ сообщениями в британских СМИ.

«А теперь пришла новая напасть. Многим участникам программы деньги от государства приходят с большим опозданием. Кто-то вообще остается ни с чем. Видимо, на фоне рекордного дефицита британского бюджета это направление трат признали неприоритетным. И обиженные на собственное правительство британцы начали массово выселять украинских беженцев из своих домов», – сообщил эксперт.

При этом Британия, как информирует Дудаков, приняла сравнительно немного украинцев: не миллионы, как остальная Европа, а лишь 70 тыс. «А теперь еще и грозится депортировать их вместе с нелегалами в Руанду», – отметил он.

«В общем, Лондон прозрачно намекает – мы вам здесь не рады, поэтому отправляйтесь поскорее обратно домой, где вы нам и нужны – в окопе, погибающими за интересы Англосферы», – заключил политолог.

Напомним, ранее британские власти признали, что Великобритания оказалась не готова к приему такого количества беженцев с Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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