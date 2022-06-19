 

Эрдоган на саммите НАТО выступит с обвинениями в адрес Швеции и Финляндии

19.06.2022, 11:30, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швеции и Финляндии боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на саммите лидеров НАТО в Мадриде, пишет в воскресенье газета Sabah.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган представит тезисы Турции со специальными документами и файлами на саммите лидеров НАТО, который состоится в Мадриде, столице Испании, в конце месяца. Будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки Швеции и Финляндии РПК, будет заявлено, что «союзные» отношения не могут быть установлены, пока продолжается это враждебная позиция», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Уточняется, что в ходе операций в Сирии и на севере Ирака были захвачены противотанковые пушки 84-го калибра шведского производства АТ-4 с дальностью стрельбы 200-1000 метров. Были записаны серийные номера противотанковых орудий и сделаны снимки.

«С другой стороны, эскалация Грецией напряженности в Эгейском море из-за ее вопиющего нарушения международного права также будет обсуждаться на решающем саммите НАТО. Вооружение островов, не имеющих военного статуса, что является «существенным нарушением» Парижского (1947) и Лозаннского (1923) соглашений, а также провокационные визиты на уровне заместителя министра обороны также были зафиксированы Турцией. Факты, которые отрицают Афины, также будут показаны союзникам вместе с документами», – уточняет Sabah.

Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее, в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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