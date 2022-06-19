 

СМИ: Шольц послал Украине скрытое сообщение по членству в ЕС

19.06.2022, 11:30, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев послал тайное сообщение Украине, в котором призвал Украину измениться, чтобы ее приняли в Евросоюз, пишет Welt.

«В то время как Макрон и Драги говорят о «пути», который теперь начался для Киева, Шольц говорит о «пути, полном предпосылок», – приводит текст публикации РИА «Новости».

Канцлер считает, что Украина должна измениться, чтобы ее приняли в ЕС: бороться с коррупцией, построить функционирующее правовое государство и либерализовать свою экономику. По его мнению, еще должен измениться сам Евросоюз, а именно, ввести принцип большинства для принятия важных решений, вместо действующего сейчас единогласия.

Канцелярия Шольца заявила, что только фундаментально реформированный союз будет иметь возможность расширяться.

Таким образом, канцлер не дает Украине ложных обещаний, резюмировалось в материале.

Ранее СМИ сообщили, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.

Кроме того, накануне американская газета Politico написала, что после решения Еврокомиссии поддержать Украину в получении статуса кандидата на вступление в ЕС в Европе заговорили о последствиях для самого союза.

Напомним, решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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