Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. По словам чеченского лидера, оставшиеся в живых все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий.

«Каждый из иностранных наемников, кто так или иначе столкнулся с натиском российских войск, начинает в конце концов переживать за свою шкуру. И если в начале марта они хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность, как, например, Джеймс Васкез, наемник из Штатов», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни выложил видео и процитировал «иностранного оккупанта»: «Еще один из моих людей тяжело ранен. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться как можно скорее».

«Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле, потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины», – заключил Кадыров.

Напомним, по данным Минобороны РФ на 17 июня 2022 года, в Украине находятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уничтожены 1956, уехали 1779. Официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков назвал пустословными заявления о чуть ли не «20 тысячах» иностранцев, «сражающихся» против российских вооруженных сил.

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