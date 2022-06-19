 

Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине

19.06.2022, 8:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. По словам чеченского лидера, оставшиеся в живых все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий.

«Каждый из иностранных наемников, кто так или иначе столкнулся с натиском российских войск, начинает в конце концов переживать за свою шкуру. И если в начале марта они хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность, как, например, Джеймс Васкез, наемник из Штатов», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни выложил видео и процитировал «иностранного оккупанта»: «Еще один из моих людей тяжело ранен. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться как можно скорее».

«Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле, потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины», – заключил Кадыров.

Напомним, по данным Минобороны РФ на 17 июня 2022 года, в Украине находятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уничтожены 1956, уехали 1779. Официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков назвал пустословными заявления о чуть ли не «20 тысячах» иностранцев, «сражающихся» против российских вооруженных сил.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.21 / Маск встретился с внуком и правнуком украинского авиаконструктора Королева

02.08.20 / В МИД России посоветовали провести украинский саммит, чтобы “понять Минские соглашения”

26.12.20 / В России скончался британский перебежчик Блейк. В 1950-х он сдал СССР сотни западных агентов

06.05.21 / На побережье Каспийского моря обнаружены более 150 погибших нерп

02.01.22 / Новогодняя вечеринка в США завершилась перестрелкой и убийством трех человек

29.03.21 / В акции «Час Земли» приняли участие более 2 тыс. московских объектов

11.02.22 / РУСАДА потребовала провести расследование в отношении персонала Валиевой

10.03.21 / WhatsApp невозможно будет запустить на старых моделях iPhone

24.12.21 / Противостояние между Россией и Украиной, между Россией и НАТО достигло опасного уровня – Чавушоглу

21.06.21 / Daily Telegraph – Лондон запретит вступать в брак до 18 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика