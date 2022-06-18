США побоялись доверить Украине беспилотники Gray Eagle

Продажа американских беспилотников MQ-1C Gray Eagle Украине приостановлена, сообщают информационные агентства.

Reuters поясняет, что возражения против сделки вызваны опасениями США, которые не исключают, что «радар и оборудование для наблюдения» на БПЛА «могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если попадут в руки России». Киев должен был получить четыре БПЛА стоимостью 10 млн долларов каждый. Сделку одобрил Белый дом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Reuters не указывает, когда Вашингтон примет окончательное решение, передает РИА «Новости».

В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Сделка может быть связана с испытаниями беспилотников в боевых условиях.

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