Диетолог: Уход Coca-Cola не изменит пищевые привычки россиян

«Уйдет Coca-Cola, остальные газировки не станут менее сладкими. Ушел McDonald’s, а еда осталась такой же жирной», – сообщил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.

Компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic), которая является дистрибьютором Coca-Cola в России, сообщила, что прекращает производство и продажу Coca-Cola и других напитков бренда на территории страны. СМИ рассказали, что на смену этой газировке придет другая: Funky Monkey Cola и Orange.

«У человека есть вшитая в его инстинкты потребность: делать еду более жирной, переслащенной и пересоленной. А все потому, что сахар, жир и соль – это то, что пищевой инстинкт одобряет. Потребность у человека во вредной еде, можно сказать, природная», – говорит Гинзбург.

Самая большая проблема в том, что эта потребность (в жирной, пересоленной и переслащенной пище) всегда удовлетворялась пищевой промышленностью, продолжает собеседник. Если какие-то продукты изготавливались менее сладкими, чем конкуренты, то в условиях выбора они проигрывали на рынке. Сладость газировок, например, на данный момент достигает четырех чайных ложек сахара на стакан. Причем это касается как Coca-Cola, так и отечественных подражателей – никто не решается делать ее менее сладкой.

«Уйдет Coca-Cola, остальные газировки не станут менее сладкими. Ушел McDonald’s, а еда осталась такой же жирной. Остается только надеяться на то, что наши граждане будут стараться думать мозгом, а не следовать инстинктами. Только так можно улучшить свои пищевые привычки», – заключил Гинзбург.

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