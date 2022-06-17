 

Путин заявил о необходимости России отстаивать экономический суверенитет

17.06.2022, 16:35, Новости дня
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Суверенитет страны не может быть частичным, поэтому РФ необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность, сообщил президент страны Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам главы страны, суверенитет сейчас не может быть частичным, фрагментарным, все его элементы одинаково важны. Они друг друга дополняют.

«Поэтому нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость», – отметил Путин, передает ТАСС.

Ранее глава страны в ходе ПМЭФ заявил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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