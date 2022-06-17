 

Путин призвал российских бизнесменов связывать будущее и их детей с Россией

17.06.2022, 16:35, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме призвал представителей отечественного крупного бизнеса связывать их будущее и детей с Россией.

«Хотел бы сегодня обратиться и к нашим руководителям, собственникам крупных компаний, крупным нашим предпринимателям и управленцам. Уважаемые коллеги, друзья! Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей Родиной», – цитирует ТАСС главу государства.

Также Путин назвал многодетную семью будущим России.

«Будущее РФ – это семья с двумя, тремя и большим количеством детей», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Ранее президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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