 

Обнаружено место падения штурмовика Су-25 в Белгородской области

17.06.2022, 11:20, Новости дня
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Упавший штурмовик Су-25 в Белгородской области обнаружен в Корочанском районе, рассказал представитель экстренных служб.

«По уточненной информации, Су-25 упал в поле в Корочанском районе. При столкновении с землей штурмовик взорвался и полностью разрушен», – передает РИА «Новости» его слова.

О крушении военного самолета в Белгородской области стало известно ранее в пятницу. Вероятной причиной падения самолета Су-25 ВКС РФ в Белгородской области стала техническая неисправность. Авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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