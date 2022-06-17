Обнаружено место падения штурмовика Су-25 в Белгородской области

Упавший штурмовик Су-25 в Белгородской области обнаружен в Корочанском районе, рассказал представитель экстренных служб.

«По уточненной информации, Су-25 упал в поле в Корочанском районе. При столкновении с землей штурмовик взорвался и полностью разрушен», – передает РИА «Новости» его слова.

О крушении военного самолета в Белгородской области стало известно ранее в пятницу. Вероятной причиной падения самолета Су-25 ВКС РФ в Белгородской области стала техническая неисправность. Авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования.

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