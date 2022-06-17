 

В России расширили производство электронных автокомпонентов

17.06.2022, 11:20, Новости дня
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Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко подчеркнул, что Россия владеет технологиями в области электронных автокомпонентов. «Сейчас мы расширяем это производство. Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности – это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру», – сказал он в интервью РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ.

«С учетом развития текущих микроэлектронных производств, наша продукция сможет быть более совершенной, чем зарубежные аналоги. Уже ведутся разработки основных критических электронных автомобильных компонентов, под данные цели предусмотрено значительное финансирование», – добавил вице-премьер.

«Определенно часть компонентов все же будет импортироваться из дружественных стран, но в целом задачу мы формулируем именно таким образом – создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры. В том числе в автомобильной промышленности», – сказал он.

Чернышенко также отметил, что «Москвич», «Аурус» и другие производимые в нашей стране автомобили, безусловно, сейчас переориентируются на российскую электронную промышленность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян.

Министр промышленности и торговли Росси Денис Мантуров сообщал, что власти выделят почти 21 млрд рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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