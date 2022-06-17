В результате удара ВСУ «Точкой-У» по Красному Лучу ранены 20 человек

В Красном Луче 20 человек получили ранения после удара киевскими силовиками ракетой тактического комплекса «Точка-У», сообщил глава администрации города Сергей Рыбальченко.

«По предварительным данным, в больницу обратились 20 человек, получивших ранения во время обстрела, которым была оказана экстренная медицинская помощь. Сведений о погибших нет», – передает агентство Луганскинформцентр его слова.

Рыбальченко добавил, что после обстрела более 10,5 тыс. абонентов остались без электричества, еще порядка 2,1 тыс. – без газа.

«В результате агрессии со стороны ВСУ и попадания вражеского снаряда по городу на утро 17 июня без электроснабжения остались 10 572 абонента, без газоснабжения – 2130 абонентов. В данный момент ведется подсчет нанесенного ущерба – разрушенных домов, выбитых окон и так далее», – отметил он.

По словам главы горадминистрации, в оперативном порядке был организован подвоз воды, вывоз людей в безопасное место и обеспечение их питанием. Он также сообщал, что из зоны обстрела были эвакуированы 300 человек, включая 44 ребенка.

Позднее генпрокуратура Луганской народной республики возбудила уголовное дело по статьям о геноциде и использовании запрещенных средств и методов ведения войны после нанесения удара по городу Красный Луч.

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