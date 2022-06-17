Рубль ослабел к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгах Московской биржи слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.03 курс доллара растет до 57,035 руб. (+0,95%)., евро прибавляет 1,03%, поднимаясь до 59,61 руб., передает ТАСС.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи рос на 0,62%, до 56,85 руб., курс евро находился на уровне 59,325 руб. (+0,55%).

Между тем российский рынок акций в начале основной биржевой сессии демонстрирует снижение основных индексов.

По данным торговой площадки на 10.03 индекс Мосбиржи снижается на 0,06% – до 2368,31 пункта, индекс РТС – до 1 310,31 пунктов (-0,49%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2373,07 пункта (+0,14%), а долларовый индекс РТС рос на 0,48%, до 1323,13 пункта.

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